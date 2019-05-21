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المركز الإعلامى الكاثوليكى يطلق سلسلة مصورة للتعريف بمطارنة الكنيسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المركز الإعلامى الكاثوليكي سلسلة فيديوهات جديدة للتعريف بالآباء مطارنة الكنيسة الكاثوليكية، على أن تستمر تلك السلسلة فى تقديم شرح وافى عن تاريخ الكنيسة فى مصر والمؤسسات التابعة لها والخدمات الثقافية والتعليمية التى تقدمها.

 

الأب هانى باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر قال لليوم السابع، إن إطلاق تلك السلسلة يأتى من ضمن خطته للتعريف بالكنيسة الكاثوليكية فى مصر وطرح خدماتها أمام الصحف ووسائل الإعلام.

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كانت الكنيسة قد جددت انتخاب الأب هانى باخوم متحدثا رسميا باسمها لمدة عامين أخرين بناءً على قرار من سنودس الآباء الأساقفة الكاثوليك فى اجتماعه الشهر الماضى، حيث يشغل الأب باخوم أيضا منصب وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر.

 

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