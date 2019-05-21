شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الشركة الوطنية مصر للطيران، من نقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث سيرت الشركة، الاثنين، 4 رحلات مخصصة لمعتمرى فلسطين، وذلك فق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.