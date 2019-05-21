6 طعنات ورائحة كريهة.. تفاصيل جديدة في مقتل طبيب يمني بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يعكف رجال البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة على حل لوغاريتم العثور على جثة طبيب يمني مقتولا داخل شقته بمنطقة فيصل.

تلقى العميد شامل عزيز مأمور قسم بولاق الدكرور إخطارا من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة بميدان الساعة.

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انتقلت قوة بقيادة الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه النقيبين كريم عبد الرازق وهشام شهاب، وعُثر على جثة "نجيب م." يحمل الجنسية اليمنية، بها آثار طعنات، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

المعاينة كشفت عن أن المجني عليه تلقى نحو 6 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم، في الوقت الذي أشارت التحريات إلى أن المتهم يقيم بمفرده وعدم تعرضه للذبح.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش القطاع والرائد هشام بهجت وكيل الفرقة وبمشاركة ضباط إدارة مكافحة جرائم النفس؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجناة.