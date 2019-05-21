"الثأر من عجوز الصف ولغز مقتل طبيب يمني بفيصل".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الإثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

حريق في شقة مجاورة للمركز الثقافي الروسي بالدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق بشقة بجوار المركز الثقافي الروسي بمنطقة الدقي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني مجاور للمركز الثقافي الروسي.

تفحم 12 سيارة خردة ومصاب وحريق بشرفتين حصيلة جحيم قطعة أرض الطالبية

كشفت معاينة الأجهزة الأمن بالجيزة، عن حصيلة الخسائر الناجمة عن حريق هائل اندلع في قطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية، اليوم الإثنين.

وأسفر الحريق عن تفحم 12 سيارة "خردة" متحفظ عليها من قبل قسم شرطة الطالبية منذ سنوات، وامتداد النيران إلى شرفتين في الطابقين الثالث والخامس في عقارين مجاورين لموقع الحريق، واحتراق كمية من الهيش وأشجار النخيل.

كما أصيب أحد رجال الإطفاء بكسر في الكتف لدى سقوطه من سُلم في أثناء عملية الإخماد، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة.

"النار وصلت للسماء".. كواليس حريق أثار الذعر في الطالبية (فيديو وصور)

حالة من الذعر انتابت الأهالي والمارة مع ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء شارع الهرم وتحديدا بمنطقة الطالبية، اليوم الاثنين، وسط تداول انباء عن حريق هائل في شركة للأدوية.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة كانت أولى محطات ذلك البلاغ ليوجه اللواء هشام صادق مدير الحامية المدنية بالجيزة 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

فور وصول القوات بات الأمر جليا، الحرق اندلع في كمية مخلفات "هيش" في قطعة أرض تابعة لمصنع سكر متوقف عن العمل مجاور لشركة الأدوية، لكن مهمة صعبة كانت في انتظار رجال الإطفاء.

المؤبد لشخص والمشدد 15 سنة لـ6 آخرين في شبكة الأعضاء البشرية بعين شمس

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الاثنين، ٦ متهمين حضوريًا بالسجن المشدد ١٥ سنة، في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

كما عاقبت المحكمة متهم في ذات القضية بالسجن المؤبد غيابياً، وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا في غضون عام 2016 بمنطقة عين شمس، بتكوين جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم متوفى باستغلال حالة الضعف والحاجة للمال لدى الضحايا باستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما عماد حمدي، وبدر محمود، وطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها في استئصال عضو الكلى لديهم.

المشدد 10 سنوات لمتهم وبراءة آخر في هتك عرض طفلين بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "محمد ز." بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة المتهم "محمد ع."، في اتهامها بالاتجار في البشر وهتك عرض طفلين في مدينة السلام.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، أن المتهميّن "محمد. ز" و"محمد. ع" قاما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن استخدموا أطفالًا في أعمال التسول.

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لغز مقتل طبيب يمني داخل شقته بفيصل

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لضبط المتهمين بقتل طبيب يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته بميدان الساعة بمنطقة فيصل فجر اليوم الاثنين.

وعُثر على جثة الدكتور "نجيب م." داخل شقته مقتولا بطعنات، ووجود آثار بعثرة في محتوياتها، إذ رجحت التحريات الأولية أن السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة.

شهود عيان أفادوا بأن آخر مشاهدة للضحية كانت لدى استعانته بعدد من العمال لنقل بعض المنقولات المنزلية إلى شقته.

تأجيل إعادة إجراءات متهم بقضية "أحداث عنف دار السلام" لـ17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، تأجيل نظر إعادة إجراءات المتهم هاني عدلي، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عامًا لاتهامه بالتجمهر، لجلسة 17 يونيو بسماع أقوال شاهد الإثبات؛ كطلب الدفاع.

أسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

تأجيل محاكمة 304 متهمين بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ 27 مايو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 17 مايو.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

الجنايات تقضي بوقف سير الدعوى في اتهام نجلي مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، في محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك- وقف الدعوى مؤقتاً؛ لحين البتّ في دعوى الفصل رقم 1028 المقامة من المدعي بالحق المدني، على أن ترسل الأوراق لرئاسة محكمة الاستئناف لإصدار حكمها.

كانت النيابة العامة طلبت من المحكمة الامتناع عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارا سابقا لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طالب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

الأول مزقه والثاني أطلق عليه النار.. جريمة شقيقين أخذا بالثأر من "عجوز الصف"

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أحد المتهمين بقتل عجوز أخذا بالثأر في مركز الصف، واستمرار ملاحقة شقيقه الهارب.

تلقى اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق بلاغا من مأمور مركز شرطة الصف بحدوث مشاجرة بناحية جسر داود دائرة المركز ومقتل شخص يبلغ من العمر 63 سنة إثر إصابته بعيار ناري والتعدي عليه بسلاح أبيض.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت جهود العقيد أحمد الوليلي مفتش شرق الجيزة إلى أنه أثناء سير المجني عليه أمام منزل صاحب مغسلة بذات الناحية وشقيقه "شريكه في المغسلة"، والمرتبطان مع المجنى عليه بخصومة ثأرية، اعتدى الأول عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأطلق الثاني عياراً نارياً تجاهه من طبنجة فأوديا بحياته، وفرا هاربين.

الداخلية: مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق نار في السحر والجمال

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وإصابة آخر بمنطقة السحر والجمال، عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، وعثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين وكمية من مخدري الهيروين والأفيون.

وتمكنت مجموعات العمل من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوي بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/ الإسماعيلية) الصحراوي دائرة مركز شرطة فايد.