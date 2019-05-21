بعد إخلاء سبيل معصوم مرزوق والقزاز.. ما هي القضية 1305؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

بعد مرور 9 أشهر قيد الحبس الاحتياطي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل السفير معصوم مرزوق و4 آخرين على ذمة التحقيقات في اتهامهم بمشاركة جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

والمخلي سبيلهم اليوم هم: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.

وقال خالد علي محامي السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، و الدكتور يحيى قزاز، إن النيابة أخلت سبيل 5 متهمين بالقضية دون حفظ التحقيقات؛ مشيرًا إلى وجود متهمين لم يتم إخلاء سبيلهما وهما "سامح سعودي، وعمرو محمد".

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن قرار إخلاء سبيل المتهمين سيتم تنفيذه صباح غدًا الثلاثاء، موضحًا أن كل من "السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز" يتواجدون في منطقة سجون طرة، بينما تتواجد الناشطة "نرمين حسين" بسجن القناطر.

من جانبه، أكد المحامي محمد فتحي دفاع عبد الفتاح الصعيدي البنا، أن القضية تضم 16 متهمًا، بينهم 7 محبوسين؛ و9 آخرين هاربين، موضحًا أنه بعد إخلاء سبيل 5 متهمين -غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى-، يتبقى متهمين إثنين "عمرو محمد" مقبوض عليه على ذمة قضية أخرى، و"سامح سعودي" ليس له أية قضايا.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه سيتم بحث موقف المتهمين المحبوسين صباح الغد، لتحديد موقفهما من القضية، موضحًا أن جميع المتهمين لا يزالون عُرضة الاستدعاء من قبل النيابة في أي وقت للتحقيق معهم.

أشار "فتحي" إلى أن الأشهر الماضية شهدت تجديد حبس المتهمين أكثر من مرة، وذلك عقب صدور قرار بالتحفظ على أموالهم، مضيفًا أن فريق الدفاع عن المتهمين سيطعن على قرار التحفظ على الأموال عقب انتهاء القضية وخروج المتهمين.

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وقال المحامي محمد عيسى، عضو فريق الدفاع عن السفير معصوم مرزوق وآخرين في القضية، إن النيابة أكدت قرار إخلاء سبيل المتهمين بالقضية، وسيتم مراجعة القرار غدًا الثلاثاء بشأن باقي المتهمين في القضية واستبيان موقفهم.

وأضاف "عيسى" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه حال حفظ التحقيقات في القضية، سيقيم تظلم لإلغاء القرار السابق بالتحفظ على أموال المتهمين.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وألقت الأجهزة الأمنية في 23 أغسطس 2018 القبض على معصوم مرزوق و6 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار في اليوم التالي بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ واستمر تجديد حبسهم أمام النيابة حتى صدر قرار إخلاء سبيلهم.

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق و6 آخرين.

"معصوم مرزوق" هو دبلوماسي وسياسي، وكان متحدثا رسميا فى حملة حمدين صباحى مرشح الرئاسة عام 2014.

وكان بعض المحامين قد تقدموا ببلاغات ضد معصوم يتهمونه فيها بإهانة الهيئة القضائية، والتحريض على العنف والفوضى، وتشويه صورة مصر، وذلك عقب إعلانه عبر صفحته على فيسبوك عن مبادرة يطالب فيها بإجراء ما أسماه استفتاء شعبي حول تداول السلطة.