تكريم العاملين بوزارة الري.. ومكافآت تصل لـ 1500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كرمت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، مهندسي الوجه البحري المتميزين في عملهم من خلال تسليمهم شهادات تقدير عرفانًا وتقديراً لما بذلوه من جهد في عملية إدارة المياه، وذلك بحضور المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري.

وقال المهندس محمود سعدي، إنه تم تكريم جميع المديرين والمهندسين، اليوم، وسيتم تكريم 41 شخصًا من الفنيين والسائقين غدًا.

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وأضاف السعدي، لمصراوي: "التكريم شمل المتميزين في العمل فقط، وتم الاستماع إلى مشكلاتهم"، متابعًا: "المكافآت تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 1500جنيه".

في ذات السياق، أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، أن التكريم شمل 18 إدارة من إدارات الوجة البحري نظرًا لمجهودات المهندسين في التعامل مع المشاكل التي تواجه القطاع بتلك المحافظات، مشيرًا إلى أن التكريم هو الأول هذا العام.

وأضاف رئيس القطاع في تصريح خاص، أنه تم صرف حافز استثنائي لجميع مهندسي الوجه البحري. وأشار إلي تكريم مهندسي قطاع الري لوجه قبلي غدًا، والتواصل بين القيادات وتحفيز العاملين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.