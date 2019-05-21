أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين: طقس الغد شديد الحرارة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين: طقس الغد شديد الحرارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا حذرت فيه من طقس الغد الثلاثاء، قائلة: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة علي السواحل الغربية.

وتابعت الأرصاد في بيانها،: شديد الحرارة علي باقي الأنحاء نهاراً معتدل ليلاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرار كالتالي: