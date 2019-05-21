مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. "زنا محارم بالبساتين.. ومقتل يمني في فيصل"

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد ،وكان من بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

"بأي ذنب قتلت" هكذا كانت بداية تلك الفاجعة فى دائرة قسم البساتين، حيث أنجبت طفلة لم يتجاوز عمرها الـ19 عاما

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن الطبيب اليمني الجنسية، المعثور على جثته بمنطقة فيصل، في العقد الخامس من عمره، وكان يعيش بمفرده داخل شقته.

ويكثف رجال الإدارة العامة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتهم لكشف ملابسات العثور على جثة طبيب يمني الجنسية، داخل شقته، بمنطقة فيصل، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعاد الهدوء الى شارع الشافعى بمنطقة الخليفة بعد مشاجرة دامية استمرت طوال الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة حوالى 6 اشخاص، ونجح رجال الأمن فى السيطرة عليها وضبط طرفيها.

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كما أحالت النيابة الإدارية مسؤولين من الحركة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة

وألقت قوات قسم البساتين، القبض على عاطل محكوم عليه بالإعدام، بعد فرار الأخير من تنفيذ الحكم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الاثنين بمجمع محكام طره، رفض استئناف النيابة العامة على القرار الصادر أمس من الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي.

وأوضحت مصادر أن قرار صدر اليوم من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز.

وأصيب أحد رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بكسر بالكتف، حال مشاركته في عمليات إطفاء الحريق الذي شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة.

كما كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة بشأن قطعة الأرض التي اندلعت بها النيران بشارع الهرم، وتبين أن قطعة الأرض متحفظ عليها من قبل البنك الأهلي.