مصر | "عُقب سيجارة" سبب حريق عشش السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عُقب سيجارة" سبب حريق عشش السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن عقب سيجارة السبب وراء اندلاع النيران بـ 15 عشة بعشش السكك الحديد بمنطقة الدقي.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب بـ15 عشة بعشش السكك الحديد، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه، للسيطرة على حريق شب بـ 15 عشة بعشش السكك الحديد، بمنطقة الدقي.

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وانتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى موقع إندلاع النيران، بعشش السكك الحديد، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من العشش منذ قليل.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عدد من العشش بمحطة السكك الحديدية، دائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.