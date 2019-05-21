مصر | عودة الهدوء إلى الخليفة بعد مشاجرة دامية.. وتحريات حول الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الهدوء إلى الخليفة بعد مشاجرة دامية.. وتحريات حول الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الهدوء الى شارع الشافعى بمنطقة الخليفة بعد مشاجرة دامية استمرت طوال الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة حوالى 6 اشخاص، ونجح رجال الأمن فى السيطرة عليها وضبط طرفيها، حيث نشبت مشاجرة بالعصى والشوم بين عائلتين بعد تعدى أحد الأشخاص على فتاة بالضرب بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتمت السيطرة على أطرافها، وحرر محضر بالواقعة.