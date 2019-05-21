مصر | عودة الهدوء إلى الخليفة بعد مشاجرة دامية.. وتحريات حول الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الهدوء إلى الخليفة بعد مشاجرة دامية.. وتحريات حول الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عاد الهدوء الى شارع الشافعى بمنطقة الخليفة بعد مشاجرة دامية استمرت طوال الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة حوالى 6 اشخاص، ونجح رجال الأمن فى السيطرة عليها وضبط طرفيها، حيث نشبت مشاجرة بالعصى والشوم بين عائلتين بعد تعدى أحد الأشخاص على فتاة بالضرب بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتمت السيطرة على أطرافها، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالطوب والعصى والشوم، بين عائلتين بمنطقة الشافعى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، وأسفرت عن أصابة 6 أشخاص وألقى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.