سامح شكري يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

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سامح شكري وزير الخارجية وجورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الكندي "جورج فيوري، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في بداية اللقاء على اهتمامه بدفع العلاقات المصرية الكندية في كافة أوجهها، فضلا عن تنشيط الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، خاصة أن كندا تتمتع بثقل دولي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مستعرضا بشكل مفصل التطورات الإيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها مصر.
وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر وكندا، وتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن الاستفادة من الفرص العديدة في مصر، وأشار شكري إلى المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، وما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة للشركات الكندية.وتم تناول مجمل التحديات
وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر وكندا، وتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن الاستفادة من الفرص العديدة في مصر، وأشار شكري إلى المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، وما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة للشركات الكندية.
وتم تناول مجمل التحديات المرتبطة بالأزمات في المنطقة وتأثيرها على الأوضاع في مصر، وفي مقدمتها الأوضاع على الساحة الليبية، إذ استعرض شكري الأسس التي تحكم سياسة مصر الخارجية تجاه تلك الأزمات بغية تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعوب في المنطقة، معربا عن رغبة مصر في مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والكندي على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأجاب شكري على استفسارات فيوري بشأن القضايا المختلفة والرؤية المصرية إزاء العمل نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
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