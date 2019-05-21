شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لـ «إعلام بئر العبد» تؤكد أن «التزويغ» من العمل مخالفة شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجمع إعلام بئر العبد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة في مسجد النور ببئر العبد، تحت عنوان «العمل وأهميته للمجتمع»، بحضور عبدالفتاح الإمام مدير المجمع، والشيخ محمود عبدالمالك أمام وخطيب بادارة أوقاف بئر العبد.

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وأكد «عبدالمالك» على أهمية العمل في المجتمع، وأنه يجب أن يكون لكل فرد في المجتمع عملا يقتات منه، فكل نبي من أنبياء الله له حرفة، وكانت حرفة رسولنا الكريم رعي الاغنام.

وحث «عبدالمالك» الشباب على العمل وتوفير لقمة العيش له ولاسرته، مطالبا بإتقان العمل وعدم ترك العمل قبل مواعيده الرسميه «التزويغ» لأنه يعد مخالفة شرعية صريحة.

بدوره أكد عبدالفتاح الإمام مدير مجمع إعلام بئر العبد، أن اقتصاديات الدول تبني بالعمل، وأن تقدمها يقاس بالعمل والإنتاج، بما يعود بالنفع على مواطنيها، والعيش في ظروف اقتصادية جيدة.