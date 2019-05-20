غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

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التعليم: في اللجنة رقم 2077 محمد فريد سرحان الإعدادية بنين تجاري قذف شخص مجهول طوبة من خارج اللجنة وأصيب ملاحظ إصابة طفيفة وتم إبلاغ النجدة ووصلت للجنة

واصل، اليوم الإثنين، طلاب شهادة الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالي: لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إذ أدى الطلاب الامتحان على فترتين، مشيرا إلى أنه ورد لغرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيسبوك باسم "تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد"، وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.

وذكر مجاهد، في بيان له، أنه بالمتابعة الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتضح وجود جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع) تداول امتحان مادة الرياضة العامة في تمام الساعة التاسعة و5 دقائق، وتم التوصل لاسم الطالب الذي حمل الامتحان على الجروب ويدعى "ع.ع"، وتم التواصل مع لجنة النظام والمراقبة لمعرفة اللجنة الامتحانية

وذكر مجاهد، في بيان له، أنه بالمتابعة الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتضح وجود جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع) تداول امتحان مادة الرياضة العامة في تمام الساعة التاسعة و5 دقائق، وتم التوصل لاسم الطالب الذي حمل الامتحان على الجروب ويدعى "ع.ع"، وتم التواصل مع لجنة النظام والمراقبة لمعرفة اللجنة الامتحانية للطالب، واتضح أنه بلجنة رقم (672) دمياط الجديدة الصناعية المشتركة بدمياط الجديدة، وتم التواصل مع رئيس اللجنة "م.ع" وفتش الطالب وتم التحفظ على هاتفه الشخصي، وتحرير محضر إثبات حالة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم حيال الواقعة. اقرأ أيضا| نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب وأضاف أنه بمتابعة جروب واتس آب (دبلوم صنايع)، تم اكتشاف أنه تم حل الامتحان بواسطة "ع.م" معلمة بمدرسة بنى هلال الابتدائية بنين إدارة القوصية أسيوط. Advertisements وأوضح، نائب وزير التربية والتعليم: "ثم ورد إلينا من لجنة رقم 709 كفر الزيات الصناعية الميكانيكية بنين بكفر الزيات صناعي، أن الطالب (م.خ) تخصص تركيبات كهربية مزق ورقة الإجابة، وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم، وفي لجنة رقم 1168 الشهيد مصطفى رجب العطار بمغاغة صناعي، وزع رئيس اللجنة ورق أسئلة مادة الرياضة العامة على المهني، والمهني على العام، في الفترة الأولى وبعد نصف ساعة اكتشف الخطأ وحاول رئيس اللجنة تداركه، وطلب من الطلاب تغيير الورق إلا أنهم رفضوا ذلك وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية". اقرأ أيضا| كيفية استخدام بنك المعرفة؟.. وزير التعليم يجيب وتابع نائب الوزير: "في اللجنة رقم 2077 محمد فريد سرحان الإعدادية بنين تجاري، قذف شخص مجهول طوبة من خارج اللجنة، وأصيب ملاحظ إصابة طفيفة وتم إبلاغ النجدة ووصلت للجنة، وفي اللجنة رقم 112 مدرسة أبو كساه الصناعية بنين بإبشواى صناعي، تعدى الملاحظ "ج.ق" على رئيس اللجنة لفظيا واستخدم الموبايل لتصوير الزملاء، وتم استبعاده وإخلاء طرفه من اللجنة". يذكر أنه في 9 مايو الجاري، أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفني (تجاري، فندقي، زراعي، صناعي) الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للدور الأول ستبدأ يوم 11 مايو الجاري، على أن تبدأ امتحانات التحريري الدور الأول للدبلومات الفنية يوم 18 مايو. اقرأ أيضا| التعليم: امتحان أول ثانوي هدفه قياس مستويات الفهم وأشار مجاهد إلى أن أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الصناعـي تبدأ يوم 22 مايو، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني الزراعـي يوم 24 مايو، وبدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني التجاري والفندقي يوم 7 يونيو المقبل، موضحا أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته نظام السنوات الـ3 والـ5 سنوات (23 لجنة). (التفاصيل)

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