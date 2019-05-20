شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تُحيل 29 طبيبًا وعاملًا بمستشفى «العبور» للتحقيق: «غياب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، نحو 29 طبيبًا وممرضة وإداريًا وفنيًا بمستشفى «العبور» التخصصي، للتحقيق العاجل، نظرًا لغيابهم وعدم التزامهم بنوبتجيات العمل، خلال الجوله المفاجئة التي قام بها د. محمد يوسف داخل المستشفى.

كما أمر باستدعاء مسؤولي المعمل بالمستشفى وأحالهم للتحقيق، وذلك لغيابهم الجماعي، ما أدى لإغلاق المعمل.

وشملت الجولة تفقد كل أقسام المستشفى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، واستمع لمرافقيهم، إذ أوصى بإعادة تنظيم وهيكلة قسم الحضّانات، كما تفقد شبكة الغازات التي وجد بها أسطوانتين تعملان فقط، وأمر بتوصيل جميع الأسطوانات لزيادة دعم شبكة الغازات، وتم توصيلها بالفعل أثناء الجولة.