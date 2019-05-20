شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. مصر تفوز برئاسة المكتب التنفيذي لـ«وزراء الصحة العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للفترة الجديدة 2019-2020، لتصبح مصر رئيس المكتب التنفيذي للعام الثاني على التوالي، حيث كانت مصر تترأس المكتب التنفيذي خلال الفترة من 2017-2018، مؤكدة أن هذا يعكس دور مصر المهم والمحوري، في المنطقة.

جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، لليوم الثاني على التوالي، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر الأمم المتحدة، بالعاصمة السويسرية، جنيف.

جاء ذلك بحضور كل أعضاء المكتب التنفيذي، والسفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة للمبادرات الصحية، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة، وعدد من شباب الأطباء المصريين.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي، أن المجلس انتهى إلى اتخاذ العديد من القرارات المهمة اليوم بعد ما تم من مناقشات ومداولات، أمس، حيث تم تعطيل اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية المعتمدة من قبل الدورة العادية «3» لمجلس وزراء الصحة العرب، وكذا تم تعطيل اللائحتين التأسيسية والداخلية المحدثتين الصادر بشأنهما القرار رقم 10 عن الدورة العادية رقم 33 لمجلس وزراء الصحة العرب مارس 2009، مشيرًا إلى أنه سيستمر العمل باللوائح الداخلية للمجلس خلال الفترة الانتقالية لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار ولحين إقرار النظام الأساسي واللائحة الداخلية المحدثتين للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تعيين الدكتور عمر عوض سليم الداوود من سلطنة عمان، بعد إجراء عملية التصويت، ليصبح أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2019 لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تشكيل الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بعضوية كل من تونس، والعراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة المقر وهي الأردن، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأوضح أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى اتخاذ قرارات بشأن الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما تم اعتماد مشروع الكلمة النهائية الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب والتي ستلقيها اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال إن الجلسة انتهت من مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في إطار النزوح بالمنطقة العربية، مضيفًا أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة لجائزة الطبيب العربي.