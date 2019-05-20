شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وكيل «صحة السويس» يكرم أطباء الأسنان المتميزين بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بتكريم عدد من أطباء الأسنان المتميزين بالوحدات والمراكز الصحية ومستشفى السويس العام، وتم منحهم شهادات تقدير، وذلك لاجتهادهم وإخلاصهم بالعمل وتحقيقهم معدل أداء مرتفعًا بعيادات الأسنان.

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جاء التكريم بحضور الدكتورة إيمان حافظ، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، والدكتورة هناء فراج، مدير إدارة الطب العلاجي بالأسنان، والدكتور إدوارد إميل، مدير إدارة الطب الوقائي بالأسنان.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للأطباء المتميزين على مجهوداتهم وتفانيهم بالعمل وحثهم على المزيد من النجاح والتميز والاستمرار في مواصلة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

والأطباء المتميزون الذين تم تكريمهم هم: أسماء إبراهيم، مستشفى السويس العام، رانيا عادل، مستشفى العبور، وفاء محمد، مركز الأسنان التخصصي، هبة الله عادل، وحدة السويس1، أماني أحمد عبدالعزيز، وحدة الصباح، هاجر محمد، وحدة الهويس، ندا عبدالعزيز، وحدة السلام 2، محمد جمال أحمد، وحدة قرية عامر.