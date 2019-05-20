شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى: مقتل 6 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، الإثنين، قتل ستة انتحاريين في صحراء الأنبار.
وقالت الخلية فى بيان صحفى، إن جهاز مكافحة الارهاب العراقى نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى فى صحراء الأنبار، مضيفة "العملية أدت إلى مقتل 6 إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".
يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وآخرى بتنفيذ عمليات تستهدف عناصر وقياديين في تنظيم داعش الإرهابى فى صحراء الأنبار الغربية حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد كبير منهم.
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