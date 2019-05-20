كسر ماسورة صرف صحى يتسبب فى هبوط أرضى بالمطرية.. ونائب المحافظ يتابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع عجايبى واصف بحى المطرية شرق القاهرة، هبوط أرضى نتيجة كسر ماسورة صرف صحى منذ قليل. من جانبها دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة بمعداتها لإصلاح الكسر، كما تدخلت فرقة من عمال الصيانة. Advertisements وتفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إصلاح الهبوط الأرضى، موجها بسرعة الانتهاء من الإصلاح، فى حضور صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية ومسئولى شركة الصرف الصحى بالقاهرة

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