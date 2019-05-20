شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى العبور يشيدون بسرعة بحث شكاواهم من الروائح الكريهة والأدخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أهالي مدينة العبور بسرعة التعامل مع الشكاوى التي تقدموا بها بخصوص معاناتهم من الروائح الكريهة والأدخنة السوداء التي تصدر من بعض الموقع في المنطقة.

وتوجه الأهالي بالشكر للجنة التي قامت بزيارة الموقع لمتابعة الموقف، وإعداد تقارير عن أسباب هذه الروائح الكريهة وكيفية منعها استجابة لشكاوى المواطنين.

ورافق اللجنة في جولتها بالمنطقة عدد من أعضاء رابطة محامين مدينة العبور، ورجال الأعمال ممثلين عن أهالى المدينة وقد قاموا بإرشاد اللجنة للموقعين محل الشكوى، وكان الموقع الأول الخاص بالمدفن المحكوم الموجود بصحراء مدينة العبور والموقع الثانى خلف الحى الثامن، وهو موقع تخلص عشوائى داخل نطاق مدينة العبور .

وكان قد تم تشكيل لجنة عاجلة لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة، من أحد المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تلك الروائح والأدخنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، متضمنة هيئة نظافة وتجميل القاهرة هى الجهة المنوط بها إدارة وتشغيل موقع المدفن المحكوم بصحراء مدينة العبور.