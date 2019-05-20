الخليج 365: السيسى يوجه بتذليل العقبات أمام أعمال استكشاف الغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة «نوبل إنرجى» وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر. واقرأ أيضا.. مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: «محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده» مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: «محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده» السيسى يرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة «حياة كريمة»: محدش يمن على أهل مصر من خيرها السيسى يوجه خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة «نوبل إنرجى».. تذليل العقبات أمام أعمال استكشاف الغاز السيسى يوجه خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة «نوبل إنرجى».. تذليل العقبات أمام أعمال استكشاف الغاز حمادة هلال: لا أنافس إلا نفسى ومسلسلى فى منطقة لوحده Advertisements مقتل 12 عنصراً من حركة حسم الإرهابية مقتل 12 عنصراً من حركة حسم الإرهابية موجة حارة جديدة تبدأ اليوم سيستم الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى يعمل بكفاءة فى «الأحياء » سيستم الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى يعمل بكفاءة فى «الأحياء » سعر العقرب من 5 لـ9 جنيهات.. 4 آلاف عقرب فى أكبر مزرعة لشقيقين بالمنيا «الونش » يطيح بعبد الغنى.. الزمالك يُحاسب جروس على الخسارة القاتلة فى نهائى الكونفدرالية «الونش » يطيح بعبد الغنى.. الزمالك يُحاسب جروس على الخسارة القاتلة فى نهائى الكونفدرالية ميكنة إجراءات منظومة التخصيص.. الحكومة تكلف بسرعة إصدار تراخيص البناء للأراضى الصناعية



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