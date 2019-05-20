حريق في شقة مجاورة للمركز الثقافي الروسي بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق بشقة بجوار المركز الثقافي الروسي بمنطقة الدقي. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني مجاور للمركز الثقافي الروسي. دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق دون إصابات، وتبين حدوث ماس كهربائي بوحدة التكييف الخارجية. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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