مصر | تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة طبيب يمني الجنسية بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة طبيب يمني الجنسية بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال الإدارة العامة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتهم لكشف ملابسات العثور على جثة طبيب يمني الجنسية، داخل شقته، بمنطقة فيصل، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كان إخطارا قد ورد للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتلقى العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة، من شقة سكنية بمنطقة فيصل، بدائرة القسم، والعثور على جثة قاطن الشقة.

وعلى الفور انتقل المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والقوة المرافقة لهما، وعثر على جثة قاطن الشقة، طبيب يمني الجنسية، مصاب بعدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء محمد الالفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.