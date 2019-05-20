مصر | المعاينة الأولية تكشف سبب نشوب حريق بجوار المركز الثقافي الروسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية تكشف سبب نشوب حريق بجوار المركز الثقافي الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، إلى أن ماس كهربائي بوحدة التكييف الخارجية، السبب وراء إندلاع النيران بشقة سكنية بعقار مجاور للمركز الثقافي الروسي.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بشقة سكنية، بعقار مجاور للمركز الثقافي الروسي، بمنطقة الدقي، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا باندلاع النيران، بشقة سكنية بشارع عقبة المتفرع من شارع التحرير، بجوار المركز الثقافي الروسي بمنطقة الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.