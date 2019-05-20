مصر | "سقوط مازنجر".. القبض على عاطل محكوم عليه بالإعدام في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سقوط مازنجر".. القبض على عاطل محكوم عليه بالإعدام في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات مباحث قسم البساتين، القبض على عاطل محكوم عليه بالإعدام، بعد فرار الأخير من تنفيذ الحكم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وكانت البداية بتلقي إخطار يفيد بوجود عاطل يدعى عماد حامد عبد العظيم وشهرته "عماد مازنجر" عاطل وعليه حكم بالإعدام، وعلى الفور قام النقيب أحمد مصلح معاون أول قسم شرطة البساتين بالقاء القبض على المتهم، أثناء محاولة هروبه من قوات الأمن بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم علي فيصل رئيس مباحث القسم، بهروبه من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

