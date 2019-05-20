مصر | ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شب بمنزل في النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شب بمنزل في النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، بندب الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق داخل شقة بمنطقة النهضة دون وقوع إصابات، وإعداد تقرير عن الخسائر والتلفيات وحصرها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة، واستدعاء مالك المنزل، لسماع أقواله في الواقعة.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة بمنطقة النهضة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة النهضة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

