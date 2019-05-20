مصر | بالأسماء.. النشطاء المؤيد إخلاء سبيلهم في اتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. النشطاء المؤيد إخلاء سبيلهم في اتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الاثنين بمجمع محكام طره، رفض استئناف النيابة العامة على القرار الصادر أمس من الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي، وقررت تأييد إخلاء سبيل 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، بتدابير أحترازية.

وجاءت أسمائهم كالآتي: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشاريين سامح السعيد والدكتور عادل السيوي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية في البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.