مصر | تفحم 12 سيارة واحتراق شرفتين وإصابة شرطي.. كواليس حريق شارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفحم 12 سيارة واحتراق شرفتين وإصابة شرطي.. كواليس حريق شارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب أحد رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بكسر بالكتف، حال مشاركته في عمليات إطفاء الحريق الذي شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر، بجوار شركة سييد للأدوية، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة.

كما تفحم 12 سيارة شرطة كانوا متروكين بجوار الحريق، وامتدت النيران إلي شرفتين بالطابق الثالث والخامس بعقار مجاور لقطعة الأرض.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة بشأن قطعة الأرض التي اندلعت بها النيران بشارع الهرم، وتبين أن قطعة الأرض متحفظ عليها من قبل البنك الأهلي، موضحًا بأن الأرض المشار إليها مقابلة لشركة سبيد للأدوية من الجهة الأخري.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن قطعة الأرض المندلع بها النيران بشارع الهرم، تابعة لشركة السكر، وتم وقفها منذ فترة، نافيا ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية، حول أن قطعة الأرض تابعة لشركة أدوية، وإنما هي بجوار شركة سييد للأدوية.

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وأوضح المصدر ذاته بأن الحريق شب بمجموعة من الهيش كانت متواجدة بقطعة الارض، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر بشارع الهرم، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض تابعة لشركة السكر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من قسم شرطة العمرانية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة،

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين نشوب الحريق بمجموعة من الهيش كانت متواجدة بالأرض، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.