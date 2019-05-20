شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن أسماء أفضل المتقدمين لمسابقة «دعم الابتكارات لذوي الاحتياجات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة وزارة التعليم العالي أسماء أفضل المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزير مشاركة متحدي الإعاقة في كافة الأنشطة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث تعتبر قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية من خلال إيجاد أفكار ابتكارية تخدم احتياجاتهم أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن التحكيم والإشراف على المسابقة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث جاء الطالب باهي أحمد محمد كامل بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالترتيب الأول، وديانا نصحي زكي بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثاني، وريم عصمت لكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثالث، وسلوى محمد عبدالرحمن بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الرابع، وأحمد عبدالرحمن محمد بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالترتيب الخامس، وعمرو محمد أحمد بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف بالترتيب السادس.

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وأضاف الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن منافسات المسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية جاءت تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة، وكذا خطة قطاع الأنشطة من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن المسابقة تم إطلاقها على المواقع الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد إعداد القادة، وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، والمجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، والاتحادات الطلابية وإدارات رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد العليا.

ولفت «طايع» إلى أن قيمة الجوائز مائة وخمس آلاف جنيه، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهًا، والثانية خمسة وثلاثون ألف جنيهًا، والثالثة عشرون ألف جنيهًا.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 66 طالبًا، تم مراجعتها بشكل أولي لتحديد مدى استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة، وانتهى إلى مطابقة 54 متسابق للشروط، موضحًا أنه تم اختيار وترتيب عدد 6 متسابقين كأفضل متقدمين للمسابقة من طلاب البكالوريوس.