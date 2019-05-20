شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العسكري السوداني» يبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بحسب وكالة أنباء السودان، في رسالته عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب بلاده بمزيد من التقدم والاستقرار.
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