شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان: مصر شريك مهم لبلادنا.. والانتخابات الرئاسية 10 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كازاخستان في القاهرة، أرمان إيساغالييف، إن مصر تعتبر شريكًا مهمًا لكازاخستان في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موضحًا أن هناك تحضيرات لزيادة عدد السياح الكازاخ إلى مليون سائح في المستقبل القريب لمصر.

وأضاف «إيساغلييف» أن العلاقات الكازاخية المصرية تشهد نموا غير مسبوق منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان في عام 2016، مما أتاح فرصًا كثيرة للتعاون البناء بين البلدين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يواصل زيادته منذ 5 سنوات بفضل جهود كلا الجانبين حتى يتناسب مع الإمكانيات والفرص التي تتمتع بها كازاخستان ومصر ومن الطبيعى أن تكون التجارة لأي بلد مع مصر في أعلى مستوياتها نظرًا لأن مصر تمتلك أهم شريان للتجارة العالمية وهى قناة السويس.

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وتابع: هناك فرصة كبيرة في تجارة القمح، حيث تعتبر كازاخستان من أكبر مصدري القمح في العالم وفي نفس الوقت مصر أكبر دولة مستوردة لهذا المنتج الزراعي المهم، وفي هذا الصدد، ندرس الآن امكانية الإستثمار في بناء صوامع للقمح في مينائي سفاجا والسويس لتخزين القمح لتصديره إلى مصر والأسواق الإفريقية الأخرى عن طريق مصر.

وتابع: تحتل كازاخستان اليوم مركزا ثانيا من حيث عدد السياح الوافدين إلى منتجع شرم الشيخ بعد أوكرانيا، حيث وصل عدد السياح الكازاخ إلى منتجع شرم الشيخ في العام الماضي إلى 150 ألف زائر ونحن نخطط لزيادة هذا العدد إلى مليون سائح في المستقبل القريب.

وكل ذلك بفضل الاستقرار الداخلي الذي تتمتع به كازاخستان ومصر بعد أن قام البلدان بإصلاحات سياسية مهمة في الآونة الأخيرة لضمان التعايش السلمي ودولة القانون وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف: تجرى في التاسع من يونيو المقبل الانتخابات الرئاسية بكازاخستان، حيث يعد هذا واحدا من أهم الأحداث في الحياة السياسية بالبلاد، حيث إن رئيس الدولة هو الذي يحدد مسار التنمية بالبلاد، ويكلف الحكومة بمهامها، ويحدد أولويات السياسة الداخلية والخارجية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنتخب فيها كازاخستان رئيسها الجديد منذ أكثر من 30 عامًا.