شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى يبعث رسالة شكر وتقدير للسيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رداً على رسالة التهنئة التى بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .
وعبررئيس المجلس العسكرى الإنتقالى السودانى - بحسب بيان للمجلس - فى رسالتة عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار.
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