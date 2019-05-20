شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثالث.. تقرير غرفة العمليات لامتحانات دبلومات المدارس الفنية الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الثالث على التوالى بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، على أن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية، الدور الأول، بجميع تخصصاتها جاءت كالتالى:

لم تتلقَ غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية في الورقة الامتحانية.

حيث أدى الطلاب الامتحان على فترتين:

الفترة الأولى: عدد المواد الامتحانية (106).

الفترة الثانية: عدد المواد الامتحانية (17).

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وأشار مجاهد إلى أنه تم الاتصال بغرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية.

وورد إلى غرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيس بوك باسم (تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد) وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.

وبالمتابعة الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتضح وجود جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع) تم نزول امتحان مادة الرياضة العامة عليه في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق وتم التوصل لاسم الطالب الذي قام بتحميل الامتحان على الجروب ويدعى (ع. ع) وتم التواصل مع لجنة النظام والمراقبة لمعرفة اللجنة الامتحانية للطالب المذكور واتضح أنه بلجنة رقم (672) دمياط الجديدة الصناعية المشتركة بدمياط الجديدة وتم التواصل مع رئيس اللجنة ويدعى (م. ع) وقام بتفتيش الطالب المذكور وتم التحفظ على موبايله الشخصى وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم حيال الواقعة.

وأضاف مجاهد أنه بمتابعة جروب واتس آب (دبلوم صنايع) تم حل الامتحان بواسطة إحدى معلمات التعليم الابتدائى تدعى (ع. م) معلمة بمدرسة بنى هلال الابتدائية بنين – إدارة القوصية- أسيوط.

ثم ورد إلينا أن لجنة رقم (709) كفر الزيات الصناعية الميكانيكية بنين بكفر الزيات (صناعى): أن الطالب (م. خ) تخصص تركيبات كهربية قام بتمزيق ورقة الإجابة وتم استدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم.

ولجنة رقم (1168) الشهيد مصطفى رجب العطار بمغاغة (صناعى): قام رئيس اللجنة بتوزيع ورق أسئلة مادة الرياضة العامة على المهنى والمهنى على العام في الفترة الأولى وبعد نصف الساعة اكتشف الخطأ وحاول رئيس اللجنة تداركه وطلب من الطلاب تغيير الورق إلا أن الطلاب رفضوا ذلك وتم تحويل الموضوع للشؤون القانونية.

لجنة رقم (2077) محمد فريد سرحان الإعدادية بنين (تجارى): قام شخص مجهول بقذف حجارة من خارج اللجنة وأصيب أحد الملاحظين إصابة طفيفة وتم إبلاغ النجدة ووصلت للجنة.

لجنة رقم (112) مدرسة أبوكساه الصناعية بنين بإبشواى (صناعى): قام الملاحظ (ج. ق) بالتعدى على رئيس اللجنة لفظيًا واستخدام الموبايل لتصوير الزملاء وتم استبعاده وإخلاء طرفه من اللجنة.