شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة موازنة جامعة القاهرة إلى 5.6 مليار جنيه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن موازنة الجامعة من الدولة للعام المالي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، تبلغ نحو ٥ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه من بينها ٣ مليارات و٦٠٠ مليون من الخزانة العامة للدولة و٢ مليار من الموارد الذاتية للجامعة، بنسبة تصل إلى ٣٢% من إجمالي الموازنة، مما يؤكد التحسن المطرد في فوائض الجامعة.

وقال «الخشت» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن موازنة جامعة القاهرة هذا العام تزيد عن موازنة العام الماضي بنسب تتراوح بين ٨٪؜ و٣٠٠٪؜ في بعض الأبواب، وإنه لا يوجد عجز بالموازنة، مشددا على تحقيق ارتفاع في الإيرادات نتيجة الزيادة الحقيقية في الموارد الذاتية، وأن مشروعات الجامعة تحقق أحسن معدلات إنجاز دون تعثر.

Advertisements

وأوضح «الخشت» أن الجامعة استطاعت خلال العام الماضي زيادة مواردها الذاتية بنحو ٣٠% بالرغم من حجم الإنفاق على مشروعات التطوير على كل الاتجاهات للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، سواء التعليمية أو البحثية أو الإنشائية من خلال تغيير طرق الامتحانات وإضافة سؤال حل المشكلات وتطبيق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإطلاق مشروع تطوير العقل المصري، وزيادة النشر العلمي دولياً، والشمول المالي والدفع الإلكتروني، وتطوير الحرم الجامعي، وحتى التوسعات والإنشاءات الجديدة في المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام وأبوالريش للأطفال من توسعات وأجهزة جديدة، وبلغ إنفاق الجامعة على الفرع الدولي من مواردها الذاتية حتى الآن حوالي ٧٠٠ مليون جنيه.

وأضاف «الخشت» أن الجامعة انتهت من إنشاء ١٨١ برنامج ليسانس وبكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه، بنظام الساعات المعتمدة، لزيادة مواردها الذاتية، وهذه البرامج تشمل مضمونا ومحتوى تعليميا طبقا للمعايير الدولية والعالمية، كما طورت 31 معملًا، بالإضافة إلى 29 درجة علمية اعتمدتها الجامعة بالتعاون والتنسيق مع كبرى الجامعات العالمية، ما يزيد من موارد الجامعة لاعتماد تلك الشهادات من جامعات عالمية.

وشدّد رئيس جامعة القاهرة على أنه لا شك أن التمويل الذاتي من الجامعة الذي يبلغ ملياري جنيه يعكس تحسن وقوة الوضع المالي للجامعة وليس عجزا بالموازنة.