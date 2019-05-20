شكرا لقرائتكم خبر عن سفير باكستان يضع إكليلًا من الزهور على قبر ضحايا أول طائرة متجهة للقاهرة في الستينيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وضع السفير مشتاق على شاه، سفير باكستان في القاهرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية، إكليلا من الزهور على قبر ضحايا أول رحلة للخطوط الجوية الباكستانية أثناء توجهها إلى مصر في 20 مايو عام 1965. وأكد السفير الباكستاني -في بيان الاثنين- أن الحكومة المصرية خصصت مقابر لجميع ضحايا الطائرة الذين استشهدوا في هذا الحادث الأليم بمقابر منطقة الإمام الشافعي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يؤكد مدى تقدير الحكومات المصرية للشعب الباكستاني، في إشارة إلى أن العلاقات الثنائية وطيدة منذ عقود طويلة.

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