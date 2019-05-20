إعلان أسماء أفضل المتقدمين لمسابقة دعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع التعليم العالى، أسماء أفضل المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية، حيث تم التحكيم والإشراف علي المسابقة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتضمنت الأسماء الطلاب: باهي أحمد محمد كامل بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالترتيب الأول، وديانا نصحي زكي بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثاني، وريم عصمت لكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثالث، وسلوى محمد عبد الرحمن بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الرابع، وأحمد عبدالرحمن محمد بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالترتيب الخامس، وعمرو محمد أحمد بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف بالترتيب السادس.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، إن منافسات المسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية جاءت تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة، وكذاخطة قطاع الأنشطة من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن المسابقة تم إطلاقها على المواقع الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد إعداد القادة، وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، والمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والاتحادات الطلابية وإدارات رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد العليا.

ولفت الدكتور طايع إلى أن قيمة الجوائز مائة وخمس آلاف جنيه، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهًا، والثانية خمسة وثلاثون ألف جنيهًا، والثالثة عشرون ألف جنيهًا.

وأضاف "عبد اللطيف"، أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 66 طالبًا، تم مراجعتها بشكل أولي لتحديد مدى استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة، وانتهى إلى مطابقة 54 متسابق للشروط، موضحًا أنه تم اختيار وترتيب عدد 6 متسابقين كأفضل متقدمين للمسابقة من طلاب البكالوريوس.