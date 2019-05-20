شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا صحة لمفاوضات بين أمريكا وإيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه الرسمى على تويتر، أنه لا صحة لوجود مفاوضات بين أمريكا وإيران.
وأكد ترامب: "الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر فى الانهيار"، موضحا أنه أمر محزن للشعب الإيرانى.
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