شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا صحة لمفاوضات بين أمريكا وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه الرسمى على تويتر، أنه لا صحة لوجود مفاوضات بين أمريكا وإيران.

وأكد ترامب: "الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر فى الانهيار"، موضحا أنه أمر محزن للشعب الإيرانى.