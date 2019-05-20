صور.. مدبولى: لن نسمح بمظاهر العشوائية بالقاهرة ولن يقتصر الأمر على إزالة الباعة الجائلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مدبولي: الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في طلاء واجهات المباني.. ويكلّف بتطوير الأرصفة بنسق واحد

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة؛ في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، وذلك في اجتماع عقده بحضور عدد من المسئولين .

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تستهدف إحداث طفرة حقيقية في القاهرة بهدف استعادة نشاطها الثقافي والحضاري والتراثي، مضيفاً أن هذا هو أحد أهداف بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتمثل في أن تعود القاهرة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في طلاء واجهات المباني، مكلفاً بأن يتم الاهتمام بأعمال الرصف وتطوير الأرصفة، بنسق واحد، مؤكداً على اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة الخديوية.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة منع الباعة الجائلين من التواجد في الشوارع بوجه عام، قائلاً : لن يتم السماح بهذه المظاهر العشوائية، ولن نسمح بأن يقتصر الأمر على حملة أو أكثر وبعدها تعود هذه المظاهر مرة أخرى.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف تطوير منطقة الفسطاط، حيث تم استعراض التصور الخاص بالكورنيش والممشى السياحى المقرر إقامته حول بحيرة عين الصيرة، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية، وذلك بمشروع تطوير منطقة الفسطاط، حيث تتم حالياً أعمال الرفع المساحى، والبدء فى إعداد الرسومات التنفيذية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة البدء في تكريك وتطهير بحيرتي عين الصيرة، وعين الحياة، الموجودتين بالمنطقة.

وخلال الاجتماع تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروع ممشى "أهل مصر" الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير الواجهة النيلية، وإيجاد مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين.

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وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع القمامة من محافظة القاهرة، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً واضحاً من الرئيس بأن يتم البدء في تطبيق منظومة النظافة الجديدة في 5 محافظات تجريبية، منها القاهرة.

واستعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، موقف تسكين الوحدات التي تم تنفيذها للمواطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة، ومن بينها مشروع الأسمرات 3، كما تم استعراض عدد الوحدات السكنية بمشروع (أهالينا 1) بواقع 1096 وحدة سكنية، ومشروع المحروسة 2بواقع 1666 وحدة سكنية، ومشروع المحروسة 1 بإجمالي 3229 وحدة سكنية، ومشروع روضة السيدة بواقع 816 وحدة سكنية.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التى تم تنفيذها فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لتسليمها لمستحقيها.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى إن إجمالي الاستثمارات بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في القاهرة وحدها تخطى الـ 11 مليار جنيه.