شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مهرجان لعسل النحل المصرى أكتوبر المقبل ..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، اليوم الاثنين اجتماعًا مع فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب وذلك لتحديد موعد اقامة مهرجان عسل النحل المصرى حيث تم تحديد موعد المهرجان فى الاربعاء 16 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاث أيام.

حضر اللقاء الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدكتور عبدالرشيد غانم ،المشرف علي مكتب نائب وزير الزراعة ورئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية

وأبدت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية تحمسها لإقامة مهرجان يجمع منتجي العسل في مصر للتأكيد على أهمية دور النحل في التوازن البيئي ولرفع الوعي المجتمعي وأهمية العسل كمنتج غذائى ودوائى عالي القيمة الغذائية مشيرة الى أنه سيتم بحث توفير قروض لشباب الخريجين الراغبين فى إنشاء مناحل حيث تعد أحد أهم الأنشطة الإقتصادية الواعدة من خلال تعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وعوائدها الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للمنتجي،ن

وأوضحت نائب وزيرالزراعة، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية ان مصر ذكرت فى التوراة بأنها بلاد اللبن والعسل وذكر القرآن الكريم العسل بأنه ( فيه شفاء للناس ) بجانب ان الفراعنة كانوا يضعون العسل فى مقابر الملوك لطرد الارواح الشريرة حيث تم اكتشاف العديد من الحفريات والاوانى فى قبور الفراعنة بها عسل نحل و كانت مغطاة ومحتفظة بطعمها حتى اكتشافها .

ومن جانبه قال فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، أن معظم دول العالم المنتجة للعسل تحتفل سنويا بيوم العسل مثل مهرجان العسل الروسي واحتفال سلوفينيا بيوم العسل كما تحتفل السعودية سنوياً بمهرجان العسل الدولي في الباحة وتهدف هذه الاحتفالات إلي رفع الوعي العام بأهمية نحل العسل ومنتجاته وجميع منتجات خلية النحل وأدوات ومستلزمات تربية النحل

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وأضاف رئيس اتحاد النحالين العرب ان مواطني الدول العربية لا يتجاوز استهلاك الفرد فيها المائة جرام في السنة بينما المواطن الأوروبي يستهلك أكثر من 2 كيلو جرام من العسل سنوياً مما يجعلنا نفكر كثيراً في أسباب حرمان المواطن العربى من استهلاك مادة طبيعية تحمل له الغذاء والدواء الطبيعي .

وأوضح بحيرى أنه سيتم عقد ندوات علمية متخصصة لمربي النحل لعرض أحدث ما توصل اليه العلم في مجال انتاج العسل ومقاومة الآفات وكذلك محاضرات للشباب عن تربية النحل الحديثة والجدوى الاقتصادية لمشروعات تربية النحل .

ودعا رئيس إتحاد النحالين العرب، جميع المهتمين بالصحة والبيئة الى المشاركة في يوم العسل المصري الذى تم تحديده فى 16 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاث أيام من كل عام تحت شعار "يوم العسل المصري " ليجمع منتجي العسل في مصر مشيرا الى أن ذلك المهرجان سيفتح أسواق جديدة للمنتجين وجذب السياح والمهتمين بصناعة نحل العسل من الدول العربية ومختلف دول العالم بجانب زيادة وعي الجمهور بأهمية العسل الغذائية والدوائية كما يتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية للأطفال ، جدير بالذكر أن اليوم يواكب اليوم العالمى لعسل النحل حيث يتم الاحتفال به يوم 20 مايو من كل عام.