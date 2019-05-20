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النائب الباباوى يستقبل وفد مجلس الشيوخ الكندى بالكاتدرائية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا دانيال ، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، وفد مجلس الشيوخ الكندي برئاسة السناتور جورج فورى ، الذى أعرب عن تقديره لدور الكنيسة القبطية في بلاده ودور الأقباط في الحياة السياسية وتنمية ونهضة المجتمع الكندي.

ومن جانبه شرح نيافة الأنبا دانيال، دور الكنيسة القبطية عبر التاريخ و العلاقة الوطيدة التي تربط أطياف المجتمع المصري

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