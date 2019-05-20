مصادر: قرار بالإفراج عن معصوم مرزوق والقزاز ونشطاء آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وطارق سمير ومحمد سامي:

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، قرارًا بإخلاء سبيل 5 متهمين على ذمة القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وشمل قرار النيابة كل من "السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين".

وقال مصدر قضائي إن "القضية لا تزال قيد التحقيقات ولم يتم حفظها نهائيًا".

وكان المتهمون تم تجديد حبسهم على ذمة القضية مرات عدة حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم.