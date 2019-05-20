إصابة 4 باختناق في حريق بأرض شركة السكر بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: أكد مصدر بوزارة الصحة، أن 4 مواطنين أصيبوا باختناق جراء الحريق الذي اندلع بقطعة أرض شركة السكر في منطقة الطالبية. وذكر المصدر أن المصابين جرى إسعافهم 3 منهم في موقع الحريق بينما نقلت حالة أخرى إلى مستشفى الهرم وخرجت منها. Advertisements وأشار المصدر إلى الدفع بـ3 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق. وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بقطعة أرض تابعة لشركة السكر في منطقة الطالبية دون خسائر في الأرواح. وتلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض بمنطقة الطالبية.

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