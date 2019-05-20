رئيس هيئة البريد: حققنا 1.6 مليار جنيه صافي إيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قدر المهندس عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إيرادات الهيئة بـ4 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 30%، وتحقيق صافي الأرباح 1,6مليار جنيه.

وقال الصغير، إن 85% من الخدمات الحكومية، تقدم في فروع هيئة البريد، مؤكدًا أن 4 آلاف فرع يخدمون 14 مليون عميل، وقيمة مساهمة البريد في شركة الاتصالات تبلغ 165 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى ،لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وأكد الصغير، أن مستحقات المودعين تبلغ 22 مليار جنيه، ويجري تطوير 450 ألف مكتب، وانتهي تطوير 880 مكتب درجة أولى وثانية.

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من ناحية أخرى وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لرئيس هيئة البريد عصام الصغير، أثناء مناقشة موازنة الهيئة اليوم، حول خطة الهيئة نحو تطوير مكاتب البريد القائمة والتي تخدم عدد كبير من المواطنين وحالتها سيئة وتحتاج لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير.

وضرب النائب مصطفى سالم مثالاً بمكتب بريد ساحل طهطا بمحافظة سوهاج، والذى وصفه بأنه "أصبح مكان غير آدمى ولا يصلح لتقديم الخدمة المناسبة والملائمة للمواطنين رغم أنه يخدم أكثر من 50 ألف مواطن منهم عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات والمرضى".

وأضاف سالم أن "هناك العشرات من قطع الأراضى التي سبق التبرع بها من المواطنين لصالح الهيئة لإنشاء مكاتب بريد عليها، إلا أن الهيئة أخذتها ولم تنشأ تلك المكاتب أو ترد هذه القطع للمتبرعين بها للاستفادة منها فى إقامة مشروعات أخرى ذات نفع عام تخدم هذه القرى".

من جانبة، أوضح رئيس الهيئة، ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، بأنه تم تطوير 880 مكتب بريد في المرحلة الأولى وسيتم تطوير 450 مكتب خلال العام المالي القادم.

وفيما يتعلق بقطع الأراضى المتبرع بها، قال: "لن يتم انشاء مكاتب عليهم نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية فسيتم ردها للمتبرعين بها لأن ذلك حق لهم".