حدث في 8 ساعات| شكاوى من امتحان الأحياء.. وإعلان زيادة أسعار الكهرباء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لـ "نوبل إنرجي" ومشروع قانون جديد لزيادة الحد الأقصى للأجور لـ70 ألف جنيه، وإنهاء استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"نوبل إنرجي" ويوجه بتذليل العقبات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة، للتفاصيل اضغط هنا

44 على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس يوم الذروة في الموجة الحارة

أعلنت الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة والتي تشهدًا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، للتفاصيل اضغط هنا..

أسوة بالحد الأدنى.. ننشر نص مشروع قانون لزيادة الحد الأقصى للرواتب لـ70 ألف جنيه

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة، للتفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

51.5 مليار جنيه.. دفاع البرلمان توافق على موازنة وزارة الداخلية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وذلك للعام المالي 2019-2020، والتى تقدر بـ 51 مليار و582 مليون جنيه، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يُكلف بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضي الصناعية وسُرعة إصدار تراخيص البناء

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضي الصناعية وسُرعة إصدار تراخيص البناء، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس قطاع المعاهد: أنهينا الاستعداد لامتحانات الثانوية.. ومنع اصطحاب المحمول باللجان

أصدر الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته للقائمين على امتحانات الشهادة الثانوية بتوفير أجواء هادئة للطلاب تعينهم على أداء امتحاناتهم بشكل جيد، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير النقل يتابع تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

أجرى وزير النقل، جولة تفقدية اليوم بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبدالناصر وماسبيرو والزمالك، وفي محطة جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة، للتفاصيل اضغط هنا..

"في مستوى زويل"..طلاب أولى ثانوي يشكون صعوبة امتحان الأحياء

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي، من أداء امتحان الأحياء، خلال الفترة الصباحية التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا وانتهت في العاشرة والنصف، للتفاصيل اضغط هنا..

الكهرباء تعلن الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح.. غدًا

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2020-2019، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو القادم، للتفاصيل اضغط هنا..