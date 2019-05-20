"السيستم موقعش".. التعليم: 41 ألف طالب بالمدارس الخاصة امتحنوا الأحياء إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
قالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين دخلوا على النظام الإلكتروني لامتحان الأحياء، من المدارس الخاصة والمعاهد القومية بلغ 41 ألف و560 طالب وطالبة، من إجمالي 49 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان الأحياء في الفترة الثانية.
وانتهى طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، من أداء الامتحان في الساعة الثانية والنصف ظهرًا في الفترة المسائية بالمدارس الحكومية المجهزة.
وبالنسبة لشكاوى بعض الطلاب من تعطل الامتحان الإلكتروني، علقت الوزارة: "الطلاب امتحنوا إلكترونيًا بيسر على أجهزة التابلت، ولا يوجد شيء اسمه وقوع السيستم من الأساس".
وكانت الوزارة أعلنت أن عدد طلاب المدارس الحكومية الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا في الفترة الصباحية وصل إلى 361 ألف طالب وطالبة، من إجمالي 380 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء.
وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، وفق نظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات مستوى فهم الطلاب لنواتج التعلم، حتى 30 مايو المقبل.
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