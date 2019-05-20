قرار حكومي بتغيير مسمى كليات "رياض الأطفال -نص كامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل مسمى "كلية رياض الأطفال" إلى "كلية التربية للطفولة المبكرة". ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم.

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