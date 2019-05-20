رئيس لجنة وزع أسئلة بالخطأ.. ماذا حدث في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

استأنف طلاب الدبلومات الفنية بأقسامه المختلفة "الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي"، الإثنين، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018- 2019.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية في الورقة الامتحانية.

وأضافت الغرفة أن الطلاب أدوا الامتحانات على فترتين، وبلغ عدد المواد الامتحانية في الفترة الأولى "106"، والمواد الامتحانية في الفترة الثانية (17).

وأشار مجاهد إلى أنه جرى الاتصال بغرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية، وورد إلى غرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على "فيسبوك"، باسم (تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد) وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.

وأكد أنه بالمتابعة الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتضح وجود مجموعة "واتس آب" باسم (دبلوم صنايع) نزل عليها امتحان مادة الرياضة العامة في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق، وجرى التوصل لاسم الطالب الذي حمل الامتحان على المجموعة ويدعى (ع. ع)، وبالتواصل مع لجنة النظام والمراقبة لمعرفة اللجنة الامتحانية للطالب المذكور واتضح أنه بلجنة رقم (672) دمياط الجديدة الصناعية المشتركة بدمياط الجديدة.

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ولفت إلى أنه تم التواصل مع رئيس اللجنة ويدعى (م. ع) وقام بتفتيش الطالب المذكور والتحفظ على هاتفه الشخصي وتم عمل محضر إثبات حاله بذلك واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم حيال الواقعة.

وأضاف مجاهد أنه بمتابعة مجموعة "واتس آب" (دبلوم صنايع) تم حل الامتحان بواسطة إحدى معلمات التعليم الابتدائي تدعى (ع. م) معلم بمدرسة بنى هلال الابتدائية بنين – إدارة القوصية - أسيوط.

وورد أن لجنة رقم (709) كفر الزيات الصناعية الميكانيكية بنين بكفر الزيات (صناعى): أن الطالب (م. خ) تخصص تركيبات كهربية مزق ورقة الإجابة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وفي اللجنة رقم (1168) الشهيد مصطفى رجب العطار بمغاغة (صناعى)، وزع رئيس اللجنة، ورق أسئلة مادة الرياضة العامة على المهني والمهني على العام في الفترة الأولى وبعد نصف الساعة اكتشف الخطأ، وحاول رئيس اللجنة تداركه وطلب من الطلاب تغيير الورق إلا أن الطلاب رفضوا ذلك وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية.

وفي لجنة رقم 2077 محمد فريد سرحان الإعدادية بنين (تجاري)، قذف شخص مجهول، طوبة من خارج اللجنة وأصيب أحد الملاحظين إصابة طفيفة وأبلغت النجدة.

وفي اللجنة رقم (112) مدرسة أبو كساه الصناعية بنين بابشواى (صناعي، تعدى الملاحظ (ج. ق) على رئيس اللجنة لفظيًا واستخدام الموبايل لتصوير الزملاء وتم استبعاده وإخلاء طرفه من اللجنة.