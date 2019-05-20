تفحم 12 سيارة خردة ومصاب وحريق بشرفتين حصيلة جحيم قطعة أرض الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمن بالجيزة، عن حصيلة الخسائر الناجمة عن حريق هائل اندلع في قطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية، اليوم الإثنين.

وأسفر الحريق عن تفحم 12 سيارة "خردة" متحفظ عليها من قبل قسم شرطة الطالبية منذ سنوات، وامتداد النيران إلى شرفتين في الطابقين الثالث والخامس في عقارين مجاورين لموقع الحريق، واحتراق كمية من الهيش وأشجار النخيل.

كما أصيب أحد رجال الإطفاء بكسر في الكتف لدى سقوطه من سُلم في أثناء عملية الإخماد، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة.

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في الوقت الذي انتهى رجال الإطفاء بقيادة اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، من السيطرة على الحريق وعملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

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