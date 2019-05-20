محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية من إخماد حريق اندلع في شرفة بوحدة سكنية بمنطقة الهرم، اليوم الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بمنطقة الهرم. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي أرجاء الشقة والوحدات المجاورة. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في شقة بمنطقة الهرم دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.