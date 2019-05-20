حريق في شقة بمنطقة الهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية من إخماد حريق اندلع في شرفة بوحدة سكنية بمنطقة الهرم، اليوم الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بمنطقة الهرم.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي أرجاء الشقة والوحدات المجاورة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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