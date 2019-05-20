إخماد حريق في شركة أدوية بشارع السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، على حريق شبَّ بمقر شركة أدوية بشارع السودان. تلقى مشرف عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في برج "الساعاتي" بشارع السودان. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران، وإخماد الحريق، وتبين نشوبه بسبب "شظية" امتدت إلى جزء من مقر الشركة، وانحصرت التلفيات في احتراق مكتب وكرسي. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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