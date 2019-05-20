محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: ينفذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، عملي التبريد بموقع حريق مجموعة من العشش بشارع السودان لمنع تجدد النيران. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في عشش السكة الحديد بمنطقة "الدقي القديم". Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، وأمكن محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات. وتبين بالفحص نشوب الحريق في 15 عشة على مساحة 300 متر، ورجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق نتيجة إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة من العقارات المتاخمة للعشش. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من العمل الجنائي للمعاينة وحصر الخسائر.

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كانت هذه تفاصيل خبر احتراق 15 عشة بمنطقة الدقي القديم.. والمعاينة: عقب سيجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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